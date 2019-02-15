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Степаненко: Я подвел команду своим удалением

09:41 109 Читати українською
Степаненко: Я подвел команду своим удалением
Тарас Степаненко / УЕФА

Хавбек Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал свое удаление в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с Айнтрахтом (2:2).

"Нет смысла себя выгораживать. Это уже произошло – я подвел команду. Было или не было... Человек судит в Англии, наверное, ему виднее.

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О первом моменте я не могу сказать. Я не знаю, к мячу или к футболисту я первым прикоснулся. А во втором моменте я даже не думал, что будет желтая карточка. Я почувствовал, что сыграл в мяч, а потом уже по инерции задел соперника.

Тяжело. В моей карьере были удаления, но таких нет. Но я не привык кого-то винить... Человек уже показал карточку, что я могу поменять?

Теперь стоит задуматься, хотя я всегда об этом думаю, быть более уравновешенным. Не могу сказать, что я был чересчур заведенный. У меня достаточно опыта, чтобы контролировать свои эмоции. Как в жизни, так и на футбольном поле, бывают такие ситуации – все быстро произошло.

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Я с себя вины не снимаю. Хорошо, что ребята выстояли и добились ничьей. Очень переживал после второго пропущенного мяча, но слава Богу забили", – цитирует Степаненко Tribuna.com.

Лига Европы1/16 финала

Шахтер - Айнтрахт Франкфурт: Четверг 14 февраля 2019

Шахтер
Матч окончен
2 : 2
Айнтрахт Франкфурт
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Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Лига Европы Шахтер - Айнтрахт Франкфурт Шахтер Шахтер Тарас Степаненко Тарас Степаненко
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