Недавно Степаненко в интервью итальянскому изданию заявил: "Коваленко мне сказал, что тренировки Гасперини ужасные". Свое неоднозначное высказывание Тарас решил объяснить.

Степаненко: Коваленко рассказал мне, что тренировки Гасперини ужасные

"Хочу попросить прощения за недоразумение в интервью Corriere dello Sport. Я сказал, что тренировки в Аталанте очень сложны и Виктору нужно время, чтобы адаптироваться к ним", – заявил Степаненко в видеообращении, опубликованном в личном Instagram.

Заметим, Коваленко перешел из Шахтера в Аталанту в зимнее трансферное окно. За украинца "горняки" получили 700 тысяч евро. Дебютировать за бергамасков Виктор еще не успел.

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