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Степаненко и Матвиенко тренируются по индивидуальной программе после возвращения из сборной

20:32 15 Читати українською
Степаненко и Матвиенко тренируются по индивидуальной программе после возвращения из сборной
Тарас Степаненко / Фото ФК Шахтер

Не все игроки донецкого Шахтера полностью готовы к матчу 16-го тура УПЛ против Львова.

Сегодня, 21 ноября, "горняки" провели открытую тренировку.

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Стоит отметить, Андрей Пятов и Давид Хочолава, которые вернулись из расположения сборных работали в общей группе. Зато, Сергей Кривцов, Марлос, Тарас Степаненко и Николай Матвиенко занимались индивидуально.

Стоит отметить, Степаненко не смог помочь сборной Украины в матче против Турции (0:0) из-за плохого самочувствия.

Напомним, поединок 16-го тура чемпионата Украины Шахтер – Львов состоится 23 ноября, начало в 19:00.

Шахтер – лучший в Европе по двум важным показателям: в чем "горняки" превосходят Манчестер Сити и Барселону

Украина16 тур

Шахтер - Львов: Пятница 23 ноября 2018

Шахтер
до матча
1
дн
:
20
час
:
28
мин
Львов
перейти к матчу турнирная таблица матчи
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Шахтер Шахтер Сергей Кривцов Сергей Кривцов Тарас Степаненко Тарас Степаненко Марлос Марлос Николай Матвиенко Николай Матвиенко Шахтер - Львов
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