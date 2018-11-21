Степаненко и Матвиенко тренируются по индивидуальной программе после возвращения из сборной

Не все игроки донецкого Шахтера полностью готовы к матчу 16-го тура УПЛ против Львова.

Сегодня, 21 ноября, "горняки" провели открытую тренировку.

Украина – Турция: стала известна причина, почему Степаненко не сыграл в матче

Стоит отметить, Андрей Пятов и Давид Хочолава, которые вернулись из расположения сборных работали в общей группе. Зато, Сергей Кривцов, Марлос, Тарас Степаненко и Николай Матвиенко занимались индивидуально.

Стоит отметить, Степаненко не смог помочь сборной Украины в матче против Турции (0:0) из-за плохого самочувствия.

Напомним, поединок 16-го тура чемпионата Украины Шахтер – Львов состоится 23 ноября, начало в 19:00.

Шахтер – лучший в Европе по двум важным показателям: в чем "горняки" превосходят Манчестер Сити и Барселону