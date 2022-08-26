"Это Лига чемпионов, и здесь все соперники сильные, поэтому считаю, что жеребьевка для нас хорошая.

"Группа интересна и сильна": Зубков оценил результаты жеребьевки Лиги чемпионов для Шахтера

Уже в третий раз встретимся с Реалом на групповой стадии. У нас какие-то трехлетние циклы: сначала был Манчестер Сити, а вот теперь Реал. Будем с нетерпением ждать этих матчей.

Что касается Селтика... Мы говорили с Тарасом Степаненко. Он хотел в соперники Ливерпуль, но я напомнил, что фанаты Селтика тоже поют "You'll Never Walk Alone". Поэтому услышим это своими ушами.

Задачи в Лиге чемпионов? Первая задача – выйти из группы, но мы понимаем, какие у нас серьезные соперники. Будем биться в каждом матче. Сколько очков рассчитываем набрать? Никто сейчас не считает", – сказал Кривцов.

Напомним, Шахтер стал единственным представителем Украины в Лиге чемпионов. Динамо будет играть в Лиге Европы, а СК Днепр-1 – в Лиге конференций.

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