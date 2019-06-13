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Степаненко: Фонсека заложил основы современного Шахтера

12:04 33 Читати українською
Степаненко: Фонсека заложил основы современного Шахтера
Тарас Степаненко / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал период работы с Паулу Фонсека.

"Переход Фонсеки в Рому – это отличное решение для обеих сторон. Я уверен, что он изменит их стиль игры, они смогут конкурировать с Интером, Ювентусом, Миланом и Наполи. Фонсека – большой трудяга. Он очень амбициозный человек, что чувствуется в каждом матче и тренировке.

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Паулу показал себя отличным человеком и тренером. Он помог нашей команде расти и совершенствоваться. Я бы сказал, что Фонсека заложил основы современного Шахтера.

Фонсека в Роме может показать себя очень хорошо. Серия А – это серьезный чемпионат, где пресса и болельщики оказывают большое давление, но и в таких условиях Паулу сможет проявить мужество и умственную силу. Я надеюсь, он сможет вернуть Рому на вершину в Италии и Европе", – цитирует Степаненко Tuttomercatoweb.

"Після трьох дуже успішних років в Україні випав шанс реалізувати мрію". Фонсека – про те, якою буде його Рома

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Паулу Фонсека Паулу Фонсека Шахтер Шахтер Рома Рома Тарас Степаненко Тарас Степаненко
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