"Что Фонсека завещал Шахтеру? Кучу мелочей. Например, он научил меня позиции в ожидании мяча или соперника. Он также убедил меня, что я могу усилить игру в атаке и лучше защищаться.

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Если я профессионал, то Мхитарян – суперпрофессионал. Вот почему он также достиг выдающихся результатов в Германии и Англии. Мы хорошо знаем друг друга, потому что мы одного возраста, можно сказать, что мы выросли вместе. Поговорили с ним после жеребьевки, я попросил у него футболку для моего личного музея", – приводит слова Степаненко LaRoma24 со ссылкой на Corriere dello Sport.

Поединок Рома – Шахтер стартует 11 марта в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч на киевском НСК Олимпийском запланирован на 18 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:55.

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