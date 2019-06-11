Степаненко: Думаю, Украина провела хороший матч и заслуженно победила

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал непростую победу "желто-синих" над Люксембургом (1:0) в рамках квалификации Евро-2020.

"Игра была тяжелой. В середине второго тайма мы пытались сохранить счет и не рисковать.

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У Люксембурга был опасный штрафной, но больше острых моментов у них не возникало. Думаю, мы провели хороший матч и заслуженно выиграли", – подытожил Степаненко в комментарии телеканалу Футбол 1/2.

Напомним, сборная Украины минимально переиграла Люксембург (1:0) в рамках квалификации Евро-2020 благодаря голу Яремчука на 6-й минуте.

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