"Впечатления от состава участников группы H? Очень доволен! Есть команда из Испании – Барселона, и это супер. То, что будет Порту – это я угадал. И Антверпен – команда, с которой можно играть и добывать результат. Поэтому, в принципе, можно сказать, что жребий хороший, и только от нас зависит, как мы выступим. Ведь, я считаю, есть все шансы побороться и выйти из группы, чтобы у украинской команды, у Шахтера, была евровесна. Однако сказать – одно, а сделать – немного другое. Поэтому нам следует очень хорошо поработать.

Шахтер получил соперников в групповом турнире ЛЧ 2023/24

Если честно, я давно не смотрел матчи Порту. Знаю, что они имели определенные проблемы в прошлом сезоне: долгое время боролись за чемпионство, а потом выбыли из гонки. Считаю, это не слишком стабильная команда, и поэтому с ними можно играть. Как мы видим, сейчас и Бенфика периодами играет. А вообще португальские команды и весь португальский футбол таков, что там собраны техничные ребята, которые любят играть с мячом. И с ними можно получить результат, ведь сколько мы играли с командами из Португалии – Порту, Бенфикой, Брагой, – всегда получали результат.

Шансы Шахтера в Лиге чемпионов? В прошлом году нам вообще не давали никаких шансов, зато мы хорошо сыграли и вышли из группы, а могли и вообще выйти в плей-офф Лиги чемпионов – там в последнем матче все решалось. Поэтому сказать сейчас, что мы обязательно выйдем из группы – неуважение к соперникам. Должны понимать, что сейчас все команды очень сильные, все укрепляются. А у нас идет война в стране, поэтому в команде много молодых ребят, и не каждый имеет опыт игры в Лиге чемпионов.

Но я считаю, что мы имеем очень хороший коллектив, хорошую команду, ребята прогрессируют. И как минимум мы должны сделать все, чтобы подарить людям и себе праздник и выйти в евровесну. Трудно сказать, удастся ли выйти в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы, но всегда надо ставить перед собой большие мечты и цели. Поэтому мы можем бороться за выход из группы", – цитирует Степаненко официальный сайт Шахтера.

Напомним, что "горняки" попали в группу H в Лиге чемпионов – соперниками станут Барселона, Порту и Антверпен.

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