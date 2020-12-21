"Понятно, что у нас были шансы пройти в ЛЧ, еще и с первого места, если бы забили Интера. Но могло случиться и наоборот, могли остаться ни с чем. Думаю, это хороший результат. Мы вышли из тяжелой группы, сыграли там достойно. Набрали 8 очков, проиграли только Боруссии по личным встречам. Считаю, эту еврокампанию можно занести в актив.

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В первом матче с Боруссией М ребята играли где-то на эмоциях, много молодых игроков было, физическая усталость, много эмоций отдали против Реала и Интера. В ответном матче пропустили с пенальти и после трех стандартов. Футбол – всегда игра момента.

Когда команда дома забивает два быстрых мяча, потом трудно что-то сделать. У них есть уверенность, они играют дома. Но мы сделали из этого выводы и обыграли дома Реал. Мы сыграли вничью – у всех хорошее настроение, а пропустили и проиграли – уже у всех плохое", – сказал Степаненко в интервью Футбольному формату.

К слову, Шахтер вылетел из Лиги чемпионов, но сыграет в 1/16 ЛЕ – "горняки" будут противостоять Маккаби Тель-Авив.

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