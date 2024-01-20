"Я не люблю делать какие-то прогнозы, потому что мое дело – играть в футбол и показывать результат. Но я скажу, что все команды, которые сейчас в верхней части таблицы – они имеют амбиции и желание выигрывать. Будет борьба за чемпионство очень сильная. Мы видим, что и Полесье усиливается, и Кривбасс очень голоден к победам. Они стремительно бегут вперед.

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Динамо Киев – это бренд украинского футбола, у них всегда амбиции на чемпионство. Ну и, конечно, Шахтер. У нас всегда задача – занять первое место. Чем больше команд будут бороться за чемпионство, за призовые и за еврокубковые места – тем будет лучше для УПЛ. Мы видим, что сейчас теряем много очков в таблице коэффициентов УЕФА, а это очень влияет на уровень украинского футбола.

Из-за этого мы не сможем потом выступать напрямую в группе Лиги чемпионов или Лиги Европы, а это очень важно. Это и деньги для украинских клубов, и статус. Мы должны в этом плане прибавлять. Чем сильнее украинский чемпионат, тем больше шансов, что в Европе мы тоже будем получать очки. Да, в этом году уже больше команд борются за титул в Украине, но надо еще много работать, чтобы и другие команды дотягивали до этого уровня", – рассказал Степаненко в интервью NV.ua.

Напомним, что сейчас турнирную таблицу УПЛ возглавляют Кривбасс и СК Днепр-1 (по 34 очка), на третьем месте Полесье (32 пункта). Шахтер четвертый с 31 баллом, а Динамо пятое, набрав 28 очков.

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