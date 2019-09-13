Степаненко: Чтобы сияли звезды, позади должен быть тот, кто будет держать черное полотно

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о своей роли в составе "желто-синих".

"Есть ли в нашей сборной незаменимы? Думаю, таких нет. У нас нет своих Месси или Роналду. Да, есть важные игроки, но не так, чтобы прямо незаменимые.

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Мы не молодеем, должна приходить изменение. Многие играют в Европе. Да и вообще, у нас очень талантливая молодежь, просто не все могут раскрыться. Чем больше таких футболистов будет появляться, тем лучше для сборной. Сейчас у нас как раз сплав молодости и опыта.

Моя роль на поле? Знаете, я придерживаюсь такого принципа: чтобы сияла звезда, сзади должен быть тот, кто держит черное полотно. Вот я – тот, кто его держит", – отметил Степаненко в эфире программы Трендец на Youtube.

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