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Степаненко: Чтобы сияли звезды, позади должен быть тот, кто будет держать черное полотно

09:43 79 Читати українською
Степаненко: Чтобы сияли звезды, позади должен быть тот, кто будет держать черное полотно
Тарас Степаненко / УАФ

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о своей роли в составе "желто-синих".

Товарищеские матчи
Украина
2
2 : 2
2
Нигерия
21:30 10:09:2019
завершено
78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук
 
Джо Арибо 4’
Виктор Осимхен 34’
4’ Джо Арибо
34’ Виктор Осимхен
78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук

"Есть ли в нашей сборной незаменимы? Думаю, таких нет. У нас нет своих Месси или Роналду. Да, есть важные игроки, но не так, чтобы прямо незаменимые.

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Мы не молодеем, должна приходить изменение. Многие играют в Европе. Да и вообще, у нас очень талантливая молодежь, просто не все могут раскрыться. Чем больше таких футболистов будет появляться, тем лучше для сборной. Сейчас у нас как раз сплав молодости и опыта.

Моя роль на поле? Знаете, я придерживаюсь такого принципа: чтобы сияла звезда, сзади должен быть тот, кто держит черное полотно. Вот я – тот, кто его держит", – отметил Степаненко в эфире программы Трендец на Youtube.

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Тарас Степаненко Тарас Степаненко Сборная Украины Украина - Нигерия
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