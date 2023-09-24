"У нас вся Украина... Команда проигрывает – сразу судья виноват. Но есть VAR, смотрели. Не знаю, с нашей стороны – там не было красной. Со стороны судьи – была. Он принимает решение. Считаю, что нам надо избегать таких ошибок. Это уже 4-я или 5-я красная. Большие нагрузки. У нас много людей после Германии вернулись с простудой или вирусом, полкоманды плохо себя чувствовали.

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Не боялся ухудшить статистику красных карточек? Да нет, не боялся. Я ничего плохого не сказал, просто на эмоциях. Тот фол, который он свистнул – ужас просто. Это такое. На судей не хочу ничего говорить. Они сами демонстрируют этот уровень. Поэтому и не судят в Европе почти ничего. Это их уровень.

А мы хотим, чтобы наша страна и футболисты играли в Европе. И когда Украина будет в ЕС, хотим, чтобы футбол развивался. А чтобы развивался, надо делать это на всех ступенях. Не только футболисты. И судейская коллегия, и тренеры. Если будем думать о том, чтобы мне сегодня было хорошо, то завтра лучше не станет", – поделился Степаненко в комментарии Football Hub.

Напомним, что Шахтер почти весь поединок против Руха провел в меньшинстве из-за удаления Ракицкого на 21 минуте. Игра завершилась ничьей 1:1.

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