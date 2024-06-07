Полузащитник Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко признался, что пока не планирует вешать бутсы на гвоздь.

"Я люблю футбол, мне нравится. И если я вижу, что тяну уровень, то почему нет.

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Я смотрю на таких людей, как Модрич, Пепе, Тьягу Силва, Левандовски, Джеко – можно много называть.

Если правильно к себе относиться, то почему не играть. Я не могу сказать, сколько еще буду играть. У меня еще год по контракту и делаю все, чтобы оставаться на высоком уровне", – сказал Степаненко в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, сейчас 34-летний футболист находится в лагере сборной Украины, с которой готовится к Евро-2024.

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