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Степаненко – о Роналду: Видно, что человек работает и не обращает внимания ни на что другое

08:47 14 Читати українською
Степаненко – о Роналду: Видно, что человек работает и не обращает внимания ни на что другое
Тарас Степаненко / фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко поделился ожиданиями от встречи с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду в рамках квалификации Евро-2020.

 

"Ронаду – игрок мирового уровня, один из лучших в мире на данный момент. Что еще сказать? Здесь уже смотришь на то, как человек ведет себя на поле.

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Понятно, что мастерства не отбавлять. Видно, что человек работает, занимается своим делом и не обращает внимания ни на что другое. Этому у таких футболистов нужно учиться", – цитирует Степаненко Футбол NEWS.

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Напомним, первый поединок против Португалии в отборе к Евро-2020 сборная Украины сыграет 22 марта в 21:45, а уже 25 марта команда Андрея Шевченко встретится с Люксембургом.

Теги
Украина Украина Сборная Украины Тарас Степаненко Тарас Степаненко Криштиану Роналду Криштиану Роналду Евро-2020 Португалия - Украина
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