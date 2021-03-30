"Как раньше, уже не будет, потому что там была операция. В общем колено все позволяет мне делать – не чувствую дискомфорта. Тренировки такие, которые провоцируют нагрузки, чтобы посмотреть, как колено будет себя вести. Занимаюсь вот уже на протяжении двух недель.

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Уже начал тренироваться в общей группе, но занятия были без интенсивности, ведь у ребят игры. Чувствую себя так, что уже могу работать без ограничений и готовиться к ближайшим матчам. Однако не могу сказать со стопроцентной уверенностью, потому что никто не знает, как будет вести себя колено уже в период нагрузок", – сказал Степаненко в эфире программы "Футбольный формат".

Напомним, хавбек сборной Украины получил повреждение колена в конце февраля. Тарасу понадобилась операция, поэтому в прессе появились слухи, что он может пропустить чемпионат Европы.

В нынешнем сезоне УПЛ 31-летний Степаненко провел 12 матчей на клубном уровне, в которых отметился ассистом. Следующий официальный матч Шахтер проведет 4 апреля против Ворсклы.

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