Степаненко – о матче с Динамо: Не думаю, что без зрителей будет меньше красных карточек

Хавбек Шахтера Тарас Степаненко с нетерпением ожидает возобновления сезона матчем против Динамо.

"Будет трудно играть без зрителей, ведь все мы ждем таких матчей. Зрители дают свою атмосферу, но не думаю, что без них будет меньше красных карточек. Все хотят выиграть, мы должны поддерживать высокое напряжение противостояния.

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Нужно, чтобы оно приносило эмоции, а не только – взглянул рядовой футбол, пошел дальше. Или порадоваться после игры, или поплевать – как получится. Главное – получить эмоции.

Люди после карантина соскучились, а тут сразу такой матч. Может, какой-то рейтинг побьем, а потом за единый пул договорятся сразу же. Нет разницы, с какого матча начинать. Так сразу поймем, насколько мы готовы", – цитирует Степаненко Tribuna.

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