toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
УКРАИНА КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БОРУССИЯ ДОРТМУНД БАВАРИЯ

Степаненко – о матче с Динамо: Не думаю, что без зрителей будет меньше красных карточек

23 мая 23:13 24 Читати українською
Степаненко – о матче с Динамо: Не думаю, что без зрителей будет меньше красных карточек
Степаненко против Динамо / Сайт Шахтера

Хавбек Шахтера Тарас Степаненко с нетерпением ожидает возобновления сезона матчем против Динамо.

"Будет трудно играть без зрителей, ведь все мы ждем таких матчей. Зрители дают свою атмосферу, но не думаю, что без них будет меньше красных карточек. Все хотят выиграть, мы должны поддерживать высокое напряжение противостояния.

Шахтер – Динамо: клубы договорились о переносе матча – известна новая дата возобновления сезона

Нужно, чтобы оно приносило эмоции, а не только – взглянул рядовой футбол, пошел дальше. Или порадоваться после игры, или поплевать – как получится. Главное – получить эмоции.

Люди после карантина соскучились, а тут сразу такой матч. Может, какой-то рейтинг побьем, а потом за единый пул договорятся сразу же. Нет разницы, с какого матча начинать. Так сразу поймем, насколько мы готовы", – цитирует Степаненко Tribuna.

Бомбезна дуель за Лігу чемпіонів, Мілевський у фіналі, Ребров виходить з карантину – топ-матчі вікенду

blog_ava
Экс-форвард Металлиста покончил жизнь самоубийством
23 мая
925
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Тарас Степаненко Тарас Степаненко
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
37
мин
Шахтер
11:00
Рух
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук