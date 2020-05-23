Степаненко – о конкуренции в сборной Украины: Ни с кем не собираюсь делиться своей позицией

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко поделился мыслями относительно выступлений за "сине-желтых".

"У нас много ребят, которые играют на этой позиции. Если посчитать, то на мою позицию на каждый сбор вызывают 4-5 футболистов. Есть те, кто вызывается постоянно, есть те, кого тренерский штаб просматривает.

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Просто я играю на своей позиции, стараюсь ее держать, держать уровень. Чтобы играть в сборной, я много работал, ни с кем не собираюсь делиться своей позицией. И так каждый футболист. Читал интервью Пятова, он тоже сказал, что свое место в сборной не собирается отдавать. Так каждый футболист.

Я делаю все, чтобы находиться в хорошей форме, даже добавлять где-то с возрастом. Понятно, где-то ты будешь терять, но где-то и добавлять. Я стараюсь это делать и так относиться к футболу. Занимая свою позицию, ты должен отдаваться максимально, а там уже тренеру решать", – сказал Степаненко в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, Степаненко дебютировал за сборную 17 ноября 2010 года в товарищеском матче против Швейцарии (2:2). В общем, полузащитник провел за "сине-желтых" 57 поединков, в которых забил 4 гола.

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