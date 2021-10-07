"У нас каждый день по две тренировки, но они не тяжелые, особенно – утром. Там больше работаем над тактикой – это нужно. На прошлом сборе не было времени сделать наработки, ведь мы начали играть по новой схеме, а сейчас времени побольше, поэтому максимально это используем, чтобы быть готовыми к игре с финнами.

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Сборная Финляндии – хорошая команда, они очень прибавили за последнее время, поэтому и выступали на Евро-2020. Показывают хорошую игру, у них хорошие футболисты, поэтому готовимся очень серьезно. Прекрасно понимаем, что это самая важная для нас игра в этом отборе. Надеюсь, что сможем прервать ситуацию с ничьими и наконец выиграть. Будем для этого работать и отдавать все силы", – сказал Степаненко в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, поединок с финнами состоится 9 октября в Хельсинки. Начало встречи в 19:00. Первая дуэль между командами завершилась боевой ничьей (1:1).

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