Бельгийский голкипер, которого называют “стеной”, восстановился после травмы и уже готовится к поединку с Леганесом. Все это время в воротах его заменял украинец Андрей Лунин.

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Издание AS привело весомый аргумент в пользу бельгийца: Куртуа не проигрывал в составе Реала с мая 2023 года, и именно в его отсутствие команда потерпела три поражения в этом сезоне – от Лилля, Барселоны и Милана.

Статистика Куртуа преобладает над результатами Лунина. Исходя из цифр последних сезонов, бельгиец продолжает демонстрировать стабильно высокие показатели, в частности в проценте сейвов (75% по сравнению с 60% у Лунина) и количества пропущенных мячей.

К слову, в текущем сезоне Лунин провел за Реал 5 матчей, в которых пропустил 8 голов, при этом в двух играх он не пропустил ни одного мяча.

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