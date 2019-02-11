"Стекло билось, стены дрожали", – Хацкевич рассказал, как игроки Динамо проводят досуг

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал, что стол для пинг-понга пришлось убрать из-за игровых баталий.

"Раньше был стол для пинг-понга, но база сильно страдала эмоционально (улыбается). Ракетки ломались, стекло билось, стены дрожали. Решили от этого отказаться. Сейчас, конечно, больше играют в Play Station и FIFA.

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На каждые сборы, куда мы приезжаем, есть специальная игровая комната. Там есть и бильярд, и теннис. Мы с ребятами тоже играем в теннис: и в большой, и в настольный. Переключаться всем нужно. В Австрии когда были – ездили на пляжный волейбол", – сказал Хацкевич для FootballHub.

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