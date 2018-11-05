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Статуя Салаха шокировала сеть – это еще хуже, чем у Роналду

09:31 61 Читати українською
Статуя Салаха шокировала сеть – это еще хуже, чем у Роналду
Мохамед Салах / Фото AFP

Теперь и нападающий Ливерпуля Мохамед Салах может похвастаться собственным бюстом.

В Египте презентовали статую Мохаммеда Салаха, сообщает издание BBC.

Создателем этого "шедевра" является местный скульптор Абдель Аллах. Описать "творение" словами трудно, это просто нужно увидеть.

На Мадейре торжественно открыли аэропорт имени Криштиану Роналду со странным бюстом португальца

По замыслу скульптора, его творение олицетворяет пример преданности своим целям и упорству в их достижении.

В текущем сезоне чемпионата Англии Салах провел 11 матчей, в которых отметился 5-ю голами и 4-мя ассистами.

Теги
Мохамед Салах Мохамед Салах Египет Египет Англия
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