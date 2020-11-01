"Идеальное развитие моей карьеры – это завоевание серьезных титулов с Динамо, а потом транзитом через европейский чемпионат переход в топ-клуб.

Попов назвал идеал тренера-мотиватора

Но почему бы не играть постоянно в Динамо и не стать легендой клуба? Такой вариант тоже имеет место. У меня нет цели любой ценой перебраться в Бельгию, Нидерланды или Германию. Если президент скажет, что мы тебя отпускаем – без вопросов. Но если президент и тренерский штаб будут требовать моей помощи и присутствия на поле, то я с радостью буду помогать клубу", – сказал Попов в комментарии программе "Auto Гол".

Напомним, Динамо накануне одолело СК Днепр-1 (2:1), что позволило команде Луческу закрепиться на первой строчке турнирной таблицы УПЛ и оторваться от ближайшего преследователя – Шахтера – на 4 очка.

Днепр-1 – Динамо: Луческу с антирекордом не пугает Барселону, 3 золотых лидера, 18-летний дебютант без работы перед ЛЧ