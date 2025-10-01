Во Франции спрогнозировали, выйдет ли Илья Забарный в стартовом составе ПСЖ на игру против Барселоны.

Уже сегодня, 1 октября, ПСЖ проведет выездной поединок против Барселоны в рамках основного этапа Лиги чемпионов. В предыдущем матче ПСЖ против Осера (2:0) Илья Забарный отыграл все 90 минут и отметился забитым мячом.

ПСЖ объявил заявку на топ-матч с Барселоной в ЛЧ – клуб Забарного потерял 4 лидеров, но есть позитив

Французские издания Le Parisien и L'Équipe, которые почти не ошибаются в текущем сезоне, единодушно прогнозируют, что украинец выйдет в стартовом составе своей команды. По мнению СМИ, партнером Забарного по обороне станет Пачо.

Напомним, что недавно травмировался ключевой оборонец парижан Маркиньос. Ожидается, что восстановление бразильца продлится несколько недель. У ПСЖ серьезные кадровые потери и в атаке – из-за повреждений не сыграют Хвича Кварацхелия, Дезире Дуэ и Усман Дембеле. В то же время Луис Энрике сможет рассчитывать на Витинью и Жоау Невеша. Поединок Барселона – ПСЖ начнется в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ разбил Осер – Забарный забил гол-шедевр и извинился, украинец запугивает Барселону, новые потери, 2 дебютанта перед ЛЧ