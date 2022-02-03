"Зимний Кубок-2022", который должен был стартовать сегодня, 3 февраля в 19:00, будет перенесен из-за непогоды, сообщает официальный сайт Вереса.

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Причина – непогода (шквальный ветер и ливни), которая со вчерашнего дня бурлит в турецком Белеке. Таким образом, матч-открытие между Полесьем и Вересом состоится в пятницу, 4 февраля, в 15:00 по киевскому времени.

Напомним, Winter Cup – турнир между четырьмя украинскими клубами, который проходит в Турции. За кубок и денежное вознаграждение сразятся ровенский Верес, житомирское Полесье, харьковский Металлист и одесский Черноморец. Организатор и транслятор соревнований – телеканал "Футбол".

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