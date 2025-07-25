Новый сезон УПЛ, который должен стартовать 1 августа, может оказаться под угрозой из-за громкого провала арбитров на фитнес-тесте ФИФА. По информации журналиста Игоря Бурбаса, около трети главных судей, отобранных для обслуживания матчей, не смогли сдать физические нормативы.

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Из 28 арбитров, что должны были работать в элитном дивизионе, по меньшей мере 10 провалили тест – некоторые даже не добежали до финиша. Среди них – известные фамилии: Владимир Новохатний, Андрей Шандор, Максим Козыряцкий, Александр Соловьян, Анастасия Романюк, София Причина, Людмила Тельбух, Кристина Козорог и другие.

Это создает серьезную проблему для стартовых туров, ведь каждый матч требует как минимум трех квалифицированных арбитров – на поле, VAR и резервного. Повторное прохождение теста станет возможным лишь в середине августа, что вызывает риск переноса старта чемпионата.

Есть информация, что части судей позволят работать в фургонах VAR несмотря на провал нормативов, хотя это противоречит регламенту.

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