toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ШАХТЕР - СЛОВАЦКО ТРАНСФЕРЫ МАНЧЕСТЕР СИТИ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Старт чемпионата Китая перенесено из-за эпидемии коронавируса

12:30 25 Читати українською
Старт чемпионата Китая перенесено из-за эпидемии коронавируса
Фото АР

Вспышка новой болезни, которая запугивает весь мир, также затронула и футбольную жизнь в Азии.

Начало нового сезона чемпионата Китая перенесено на неопределенный срок, сообщает официальный сайт турнира.

Соль может продолжить карьеру в Китае

В стране тысячи инфицированных жителей, поэтому такие методы рассчитаны уменьшить шансы распространения смертельной болезни. Предварительно турнир должен был начаться 22 февраля.

Напомним, в предыдущем розыгрыше чемпионата Китая победил Гуанчжоу Эвергранд.

Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 2020 рік?

blog_ava
Роналду набрал рекордное количество подписчиков в Instagram – португалец опубликовал ностальгическую подборку фото
07:30
269
Теги
Мир Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд Китай
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
43
мин
Барселона
20:00
Леганес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук