Президент Серии А Лоренцо Казини на пресс-конференции в штаб-квартире Удинезе заявил, что футбольный сезон в Италии может стартовать позже, чем планировалось. Причиной является жара, повисшая над Европой, провоцируя пожары и унося жизни.

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"Если текущие температуры сохранятся, было очень трудно начать сезон 13 августа", – сообщил глава Серии А. Football Italia добавляет, что из-за деформации рельсов, вызванной высокой температурой в Ла Специи, сошел с дороги поезд. Между тем миланское метро сообщило, что температура одного из путей на открытом воздухе достигла критических 60-ти градусов.

Чемпионат Италии должен был стартовать 13 августа. Из-за зимней паузы на Чемпионат мира календарь спрессовали таким образом, чтобы первые четыре тура были проведены ещё летом.

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