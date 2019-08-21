Старридж перешел в Трабзонспор

Нападающий сборной Англии Даниэль Старридж продолжит свою карьеру в Трабзонспоре.

Турецкий Трабзонспор на официальном сайте объявил о подписании контракта с английским нападающим Даниэлем Старриджем. Соглашение рассчитано на 3 года.

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Заметим, что англичанин достался турецкому клубу бесплатно, ведь находился в статусе свободного агента. Последним клубом Старриджа был Ливерпуль, который нападающий покинул этим летом.

В прошлом сезоне Старридж провел 27 матчей в составе мерсисайдцев во всех турнирах, где забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. Кроме того, англичанин стал победителем Лиги чемпионов.

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