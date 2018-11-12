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Старридж отверг обвинения ФА в незаконных ставках – новые подробности дела

22:02 21 Читати українською
Старридж отверг обвинения ФА в незаконных ставках – новые подробности дела
Даниэль Старридж (слева) / Reuters

Нападающий английского Ливерпуля Даниэль Старридж опроверг обвинения Футбольной ассоциации касательно его ставок на результаты отдельных поединков.

"Даниэль готов безусловно сотрудничать со следствием по любым вопросам. Он также категорически заверил, что никогда не делал ставок на футбол.

Старридж получил обвинения в ставках на матчи – это запрещено правилами

Мы не будем предоставлять никаких комментариев до завершения следствия по делу", – цитирует слова представителя "красных" Liverpool Echo.

Отметим, что Старридж подозревается в том, что через третьих лиц делал ставки у букмекеров в январе 2018 года. В частности, речь идет не только о результатах поединков, но и трансферах игроков и тренерских изменениях. Интересно, что сам форвард в конце января перешел в Вест Бромвич на правах аренды до конца сезона.

Если обвинения ФА подтвердятся, то Даниэлю Старриджу грозит длительная дисквалификация.

Теги
Даниэль Старридж Даниэль Старридж Ливерпуль Ливерпуль Англия Футбольная ассоциация Англии (FA) букмекеры
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