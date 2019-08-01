Старридж может продолжить карьеру в Турции

Экс-форвард Ливерпуля Даниэль Старридж может оказаться в чемпионате Турции.

Турецкий Трабзонспор заинтересован в подписании нападающего Даниэля Старриджа, сообщает Sky Sports. Клуб уже предложил англичанину контракт.

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Последние 6,5 лет футболист провел в составе Ливерпуля, с которым стал победителем Лиги чемпионов сезона 2018/19, однако не был основным исполнителем в команде Юргена Клоппа и покинул Энфилд по завершении сделки.

Форвард сыграл в красной футболке 160 матчей, отметившись 67 голами.