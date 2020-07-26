Старридж может продолжить карьеру в Серии А

В услугах Старриджа заинтересован Беневенто, который будет выступать в Серии А в следующем сезоне, сообщает Daily Mail.

Переход экс-форварда Челси в клуб Серии А сорвался – игрок не прошел медосмотр

"Переход Старриджа был бы честью для любой итальянской команды", – отметил президент Беневенто Оресто Вигорито. Добавим, что вариант с англичанином возник после провала трансфера Лоика Реми.

Отметим, что Старридж остался без клуба в марте из-за скандала со ставками. Последним местом работы форварда был турецкий Трабзонспор.

Суперпіппо тепер супертренер: Індзагі пише історію з "відьмами" – його Беневенто б'є рекорди і вже перевершив Ювентус