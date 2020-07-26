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Старридж может продолжить карьеру в Серии А

11:38 - Читати українською
Старридж может продолжить карьеру в Серии А
Даниэль Старридж / Reuters

Скандальный форвард Даниэль Старридж имеет новое предложение насчет продолжения карьеры.

В услугах Старриджа заинтересован Беневенто, который будет выступать в Серии А в следующем сезоне, сообщает Daily Mail.

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"Переход Старриджа был бы честью для любой итальянской команды", – отметил президент Беневенто Оресто Вигорито. Добавим, что вариант с англичанином возник после провала трансфера Лоика Реми.

Отметим, что Старридж остался без клуба в марте из-за скандала со ставками. Последним местом работы форварда был турецкий Трабзонспор.

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Теги
Италия Трансферы Беневенто Беневенто Даниэль Даниэль Старридж Трансферы Чемпионата Италии
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