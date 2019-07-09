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Старридж может перейти в Астон Виллу

11:23 13 Читати українською
Старридж может перейти в Астон Виллу
Даниэль Старридж / ФК Ливерпуль

Экс-форвард Ливерпуля Даниэль Старридж может стать игроком Астон Виллы, которая пробилась в АПЛ в этом году.

Новичок АПЛ Астон Вилла хочет пригласить свободного агента Даниэля Старриджа, сообщает Express. Этим летом у форварда завершился контракт с Ливерпулем.

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Бирмингемцы в сезоне 2018/19 стали победителями плей-офф Чемпионшипа и вернулись в АПЛ впервые за 3 года. Старридж не был игроком основы мерсисайдцев и даже отдавался в аренду в Борнмут.

Ранее сообщалось, что "вилланы" хотят выкупить форварда Челси Тэмми Абрахама.

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Теги
Трансферы Астон Вилла Астон Вилла Англия Трансферы Чемпионата Англии Даниэль Старридж Даниэль Старридж
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