Старридж может оказаться в МЛС

Скандальный форвард Даниэль Старридж получил возможность перезапустить свою карьеру за океаном.

30-летний нападающий получил предложения из североамериканской МЛС, сообщает Goal.

Бейл не исключает переезда за океан – опять не обошлось без гольфа

В услугах Старриджа заинтересованы ДС Юнайтед и Интер Майами, президентом которого является соотечественник воспитанника Манчестер Сити Дэвид Бекхэм. В данный момент Старридж – свободный агент. Весной он разорвал контракт с турецким Трабзонспором и был отстранен от футбола за ставки.

Как следствие, Старридж не сможет играть до конца сезона 2019/20. Сам форвард, однако, в восторге от идеи продолжить карьеру в Штатах – сейчас он как раз поддерживает физическую форму там.

В нынешнем сезоне Даниэль Старридж провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи. Ранее он также выступал за Ливерпуль, Вест Бромвич, Болтон и Челси.

Самый красивый финал Лиги чемпионов: 127 тысяч зрителей, 10 голов, хет-трик и покер легендарных форвардов