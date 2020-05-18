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Старридж может оказаться в МЛС

18 мая 23:35 7 Читати українською
Старридж может оказаться в МЛС
Даниэль Старридж / PA Sport

Скандальный форвард Даниэль Старридж получил возможность перезапустить свою карьеру за океаном.

30-летний нападающий получил предложения из североамериканской МЛС, сообщает Goal.

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В услугах Старриджа заинтересованы ДС Юнайтед и Интер Майами, президентом которого является соотечественник воспитанника Манчестер Сити Дэвид Бекхэм. В данный момент Старридж – свободный агент. Весной он разорвал контракт с турецким Трабзонспором и был отстранен от футбола за ставки.

Как следствие, Старридж не сможет играть до конца сезона 2019/20. Сам форвард, однако, в восторге от идеи продолжить карьеру в Штатах – сейчас он как раз поддерживает физическую форму там.

В нынешнем сезоне Даниэль Старридж провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи. Ранее он также выступал за Ливерпуль, Вест Бромвич, Болтон и Челси.

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Теги
Мир Трансферы Даниэль Старридж Даниэль Старридж МЛС ДС Юнайтед ДС Юнайтед Интер Майами Интер Майами
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