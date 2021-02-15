Бывший нападающий Манчестер Сити лондонского Челси, Ливерпуля и ряда других команд Даниэль Старридж получил вариант с продолжением карьеры в родном чемпионате.

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"Сороки" из-за травмы потеряли на 2 месяца главного бомбардира команды Каллума Уилсона. В распоряжении наставника тайнсайдцев Стива Брюса остались схожие по манере игры Кэрролл и Жоэлинтон, поэтому он желает добавить вариативности в атаке. Старридж идеально подходит на эту роль, а еще находится в статусе свободного агента. Экс-нападающий сборной Англии также интересен аутсайдерам АПЛ – Вест Бромвичу и Шеффилд Юнайтед.

Правда, Даниэль Старридж в последний раз выходил на поле еще в феврале 2020-го. Затем он разорвал контракт с турецким Трабзонспором и был дисквалифицирован из-за ставок.

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