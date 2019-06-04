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Старридж и Морено покинули Ливерпуль

20:09 230 Читати українською
Старридж и Морено покинули Ливерпуль
Юрген Клопп и Даниэль Старридж / ФК Ливерпуль

Даниэль Старридж и Альберто Морено больше не являются игроками Ливерпуля.

Ливерпуль на своем официальном сайте сообщил, что Даниэль Старридж и Альберто Морено больше не являются игроками "красных". У обоих футболистов завершился контракт.

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Старридж перешел к мерсисайдцев из Челси зимой 2013 года, Морено – летом 2014 года. Оба успели выиграть с командой Лигу чемпионов в сезоне 2018/19.

В АПЛ Ливерпуль по итогам этого сезона занял 2 место в турнирной таблице, уступив Манчестер Сити.

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