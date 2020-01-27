toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
КОБИ БРАЯНТ ДИНАМО КИЕВ - ДИНАМО БРЕСТ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Старриддж получил предложение вернуться в АПЛ

21:52 96 Читати українською
Старриддж получил предложение вернуться в АПЛ
Даниэль Старридж / Getty Images

Нападающий Трабзонспора Даниэль Старридж вскоре может вернуться на родину.

Астон Вилла заинтересована в приглашении бывшего форварда Ливерпуля, информирует Fanatik.

Астон Вилла подписала форварда Генка Саматту

Бирмингемцы готовы заплатить 4,2 млн фунтов за победителя Лиги чемпионов, который только полгода назад присоединился к Трабзонспору. Основной форвард "вилланов" Уэсли получил тяжелую травму, поэтому главный тренер команды Дин Смит продолжает искать усиление для атаки. Сейчас Астон Вилла находится близко к зоне вылета АПЛ – всего два очка отрыва от 18 места.

За шесть месяцев в Трабзонспоре Старридж успел провести 13 матчей, в которых отметился 7 голами и 4 ассистами.

Саррі привіз у Неаполь свято, провальне володіння Барси, критика Нагельсманна, невезіння Фонсеки в дербі – огляд вікенду

blog_ava
Динамо Киев разгромило Динамо Милевского и Хачериди – легионеры феерят и становятся лучшими бомбардирами
17:53
1815
Теги
Трансферы Англия Трабзонспор Трабзонспор Трансферы Чемпионата Англии Даниэль Старридж Даниэль Старридж Астон Вилла Астон Вилла
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
1
мин
Астон Вилла
21:45
Лестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук