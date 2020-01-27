Старриддж получил предложение вернуться в АПЛ

Нападающий Трабзонспора Даниэль Старридж вскоре может вернуться на родину.

Астон Вилла заинтересована в приглашении бывшего форварда Ливерпуля, информирует Fanatik.

Астон Вилла подписала форварда Генка Саматту

Бирмингемцы готовы заплатить 4,2 млн фунтов за победителя Лиги чемпионов, который только полгода назад присоединился к Трабзонспору. Основной форвард "вилланов" Уэсли получил тяжелую травму, поэтому главный тренер команды Дин Смит продолжает искать усиление для атаки. Сейчас Астон Вилла находится близко к зоне вылета АПЛ – всего два очка отрыва от 18 места.

За шесть месяцев в Трабзонспоре Старридж успел провести 13 матчей, в которых отметился 7 голами и 4 ассистами.

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