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Старенький официально стал игроком Десны

06:00 47 Читати українською
Старенький официально стал игроком Десны
Сергей Старенький / фото: ФК Десна

Новичок УПЛ Десна подписала контракт с полузащитником Александрии Сергеем Стареньким.

Полузащитник Александрии Сергей Старенький продолжит карьеру в Десне. Контракт рассчитан на один год, сообщает официальный сайт черниговского клуба.

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Главный тренер Александрии Владимир Шаран хотел оставить хавбека в своей команде, однако 33-летний футболист решил сменить клуб.

Старенький уже защищал цвета Десны с 2008 по 2010 год (73 матча, 10 голов). Также хавбек выступал за белорусские Торпедо Жодино и Сморгонь.

Напомним, Десна получила право выступать в УПЛ 2018/19, обыграв в переходных матчах Зирку.

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