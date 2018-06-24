Старенький официально стал игроком Десны

Новичок УПЛ Десна подписала контракт с полузащитником Александрии Сергеем Стареньким.

Полузащитник Александрии Сергей Старенький продолжит карьеру в Десне. Контракт рассчитан на один год, сообщает официальный сайт черниговского клуба.

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Главный тренер Александрии Владимир Шаран хотел оставить хавбека в своей команде, однако 33-летний футболист решил сменить клуб.

Старенький уже защищал цвета Десны с 2008 по 2010 год (73 матча, 10 голов). Также хавбек выступал за белорусские Торпедо Жодино и Сморгонь.

Напомним, Десна получила право выступать в УПЛ 2018/19, обыграв в переходных матчах Зирку.