Японский полузащитник Кадзуйоси Миура не собирается на пенсию и продолжает поражать своим футбольным долголетием.

Старейший футболист мира продолжит выступать за Атлетико Судзука из 4-го дивизиона Японии на правах аренды из Йокогамы, передает The Athletic со ссылкой на агентство Kyodo.

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Следующий сезон станет для полузащитника 40-м в профессиональной карьере. Миура поиграл в Бразилии, Италии, Хорватии, Австралии, Португалии. В составе сборной Японии у него 89 матчей и 55 голов.

Профессиональная карьера Миуры началась в 1986 году в бразильском клубе Сантос. Он успел поиграть за такие клубы, как Палмейрас, Коритиба, Дженоа, Динамо Загреб, Виссел Кобе, Токио Верди и Сидней. Кадзуйоси выиграл 18 трофеев.

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