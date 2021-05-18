42-летний специалист продлил контракт с "звездашами", сообщает официальный сайт клуба.

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Станкович и боссы сербского гранда договорились о сотрудничестве до лета 2024 года. Црвена Звезда – первый клуб в тренерской карьере легенды Серии А. Бывший хавбек возглавил белградцев в декабре 2019-го и уже завоевал со Звездой 2 чемпионских титула.

Напомним, что Деян Станкович попал в структуру Црвены Звезды в 14-летнем возрасте, а уже в 19 переехал в римский Лацио за 12 млн евро. Также он защищал цвета миланского Интера.

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