Стам возглавит клуб МЛС

Легендарный экс-защитник Манчестер Юнайтед, Милана и сборной Нидерландов Яп Стам станет главным тренером Цинциннати.

Стам вот-вот возглавит ФК Цинциннати. Агент тренера сообщил, что все детали уже улажены, а соглашение между сторонами подписано, уверяет издание Sporza.

Нидерландский специалист получил контракт на 1,5 года с опцией продления еще на один сезон. Из-за закрытых границ пока не ясно, когда Стам сможет вылететь в США и начать работу с командой.

Ранее экс-защитник Манчестер Юнайтед тренировал Рединг, Зволле и Фейенорд. В октябре прошлого года Стам подал в отставку с поста главного тренера роттердамцев из-за плохого старта сезона.

МЛС остановилась в марте под влиянием пандемии коронавируса. Цинциннати после двух туров не набрал ни одного очка. Когда американский чемпионат возобновится – еще не понятно.

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