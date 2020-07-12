Стам опозорился в дебютном матче на посту тренера Цинциннати

Наставник американского Цинциннати Стам неудачно начал свою тренерскую карьеру на новом месте.

Цинциннати под руководством Япа Стама разгромно уступил Коламбус Крю (0:4) в дебютном матче нидерландца в американском первенстве.

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Интересно, что в следующем туре МЛС состоится своеобразное нидерландское дерби – команда Стама будет противостоять Аталанте Юнайтед, которую возглавляет Франк де Бур.

Напомним, Стам недавно возглавил американский Цинциннати, а до этого работал с нидерландским Фейеноордом.

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