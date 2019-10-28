Стам официально уволен из Фейеноорда

После провального старта сезона Яп Стам подал в отставку с поста главного тренера роттердамского Фейенорда.

Под руководством Стама гранд нидерландского футбола очень неудачно начал новый сезон – команда набрала лишь 14 очков в 11 турах Ередивизи и сейчас находится на 12 месте.

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"Я много и долго думал об этом решении и пришел к выводу, что для клуба, игроков и меня будет лучше, если я уйду", – цитирует Стама официальный сайт Фейенорда.

Отметим, что после разгромного поражения от Аякса фанаты Фейеноорда забросали автобус команды пиротехникой, требуя отставки главного тренера.

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