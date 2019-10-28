toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Нидерланды
ДИНАМО КИЕВ - КАРПАТЫ ШАХТЕР - АЛЕКСАНДРИЯ ЛИВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЭМ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Стам официально уволен из Фейеноорда

22:41 13 Читати українською
Стам официально уволен из Фейеноорда
Яп Стам / Sky Sports

После провального старта сезона Яп Стам подал в отставку с поста главного тренера роттердамского Фейенорда.

Под руководством Стама гранд нидерландского футбола очень неудачно начал новый сезон – команда набрала лишь 14 очков в 11 турах Ередивизи и сейчас находится на 12 месте.

"Да пошли вы", – Джака жестко ответил фанатам Арсенала, которые освистали его после замены в игре с Кристал Пэлас

"Я много и долго думал об этом решении и пришел к выводу, что для клуба, игроков и меня будет лучше, если я уйду", – цитирует Стама официальный сайт Фейенорда.

Отметим, что после разгромного поражения от Аякса фанаты Фейеноорда забросали автобус команды пиротехникой, требуя отставки главного тренера.

Рекордне полювання на "святих", непідступний Анфілд, біля Маліновського заїкнулися про Скудетто – огляд вікенду

blog_ava
"Тепер я знаю, хто мій отець": Зозуля розриває Іспанію голами – два історичні рекорди та негласний титул святого
16:22
1250
Теги
Яп Стам Яп Стам Нидерланды Фейеноорд Фейеноорд
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
25
мин
Барселона
22:15
Вальядолид
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук