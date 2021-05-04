"Сейчас мне очень нравится концепция и подход Луческу к тренировкам Динамо. Конечно, то, что делают фанаты, мне не очень понятно, но это не мое дело. Человек пришел на работу и прекрасно ее выполняет.

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Динамо классно показывает себя в матчах, они молодцы. Действительно, стало меньше тупой физики, где ты должен бежать до последнего, а потом коленные чашечки себе оперировать. Очень разумный подход к тренировкам. Луческу-тренер мне очень нравится", – призналась Мария в интервью SportArenaTV.

К слову, Мирча и его тренерский штаб уже в первом сезоне завоевали с Динамо Суперкубок Украины и золотые медали чемпионата. 13 мая киевляне могут еще и завоевать национальный Кубок – в финале они встретятся с Зарей.

Як Динамо підсилитися і зекономити, або Два лідери Зорі можуть вирішити проблеми Луческу