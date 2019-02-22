Стало известно время начала матчей Динамо с Челси в 1/8 финала Лиги Европы

Стало известно время начала матчей Динамо с Челси / ФК Динамо

УЕФА опубликовал время начала матчей 1/8 финала Лиги Европы.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, первый матч между Челси и Динамо состоится 7 марта в Лондоне на Стэмфорд Бридж. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22 часа по Киеву. Ответный матч начнется на НСК Олимпийский 14 марта в 19:55.

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Напомним, вчера Динамо в Киеве минимально победило Олимпиакос и получилось в 1/8 финала Лиги Европы, где встретится с лондонским Челси.

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