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Стало известно время начала матчей Динамо с Челси в 1/8 финала Лиги Европы

18:20 58 Читати українською
Стало известно время начала матчей Динамо с Челси в 1/8 финала Лиги Европы
Стало известно время начала матчей Динамо с Челси / ФК Динамо

УЕФА опубликовал время начала матчей 1/8 финала Лиги Европы.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, первый матч между Челси и Динамо состоится 7 марта в Лондоне на Стэмфорд Бридж. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22 часа по Киеву. Ответный матч начнется на НСК Олимпийский 14 марта в 19:55.

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Напомним, вчера Динамо в Киеве минимально победило Олимпиакос и получилось в 1/8 финала Лиги Европы, где встретится с лондонским Челси.

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Лига Европы1/8 финала

Динамо Киев - Челси: Четверг 14 марта 2019

Динамо Киев
до матча
20
дн
:
3
час
:
23
мин
Челси
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Теги
Лига Европы Динамо Киев Динамо Киев УЕФА Динамо Киев - Челси
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