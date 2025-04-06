Х-аккаунт Football Meets Data подготовил таблицу с суммами, которые заработали все участники еврокубков в текущем сезоне. Всего представители Украины заработали более 55 миллионов евро.

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Больше всех обогатился донецкий Шахтер, который заработал 41,305 миллиона евро. "Горняки" получили бонус размером 18,62 миллионов за участие в Лиге чемпионов, еще 14,85 миллионов составил так называемый компонент ценности. Благодаря результатам (2 победы, 1 ничья) Шахтер получил 4,9 миллиона, а также 2,94 млн за 27-е итоговое место в турнирной таблице.

Динамо, которое не смогло квалифицироваться в основной этап Лиги чемпионов и играло в Лиге Европы, заработало 12,862 миллиона. Кривбасс за выступления в еврокубках получил 1,101 млн, а Полесье – 0,525 млн.

Напомним, в следующем сезоне Украину в еврокубках будут представлять четыре команды. Чемпион страны будет начинать евросезон со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. В Лиге Европы украинская команда будет играть в первом раунде квалификации. Еще две команды будут начинать свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги Конференций.

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