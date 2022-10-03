Болельщики остались недовольны тем, что игроки туринской команды не подошли к трибунам поблагодарить их за поддержку.

Ювентус сумел прервать пятиматчевую серию без побед в матче с Болоньей — соперник был разгромлен со счетом 3:0. Но после финального свистка тифози "Старой синьоры" всё равно освистали собственную команду. Как информирует Corriere dello Sport, причина критики таилась в том, что игроки Юве не подошли к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку.

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После финального свистка тифози Ювентуса с Курвы Норд подзывали игроков команды к себе, но футболисты проигнорировали эти призывы и быстро скрылись в подтрибунном помещении. "После тяжёлого периода приходит долгожданная победа, а вы даже не празднуете её со своими болельщиками, у меня нет слов", — написал один из болельщиков Ювентуса в социальных сетях.

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