Стало известно, почему Буяльский не полетел вместе с Динамо в Астану

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский не поможет своей команде в матче 5 тура Лиги Европы против Астаны.

Буяльского не было среди футболистов, которые отправились в Астану, через мышечную травму, сообщает Dynamo.kiev.ua.

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По информации издания, Виталий повредил бедро и ориентировочно пропустит минимум две недели. Возможно, он успеет восстановиться только к последнему матчу киевлян в этом году, 13 декабря с Яблонцем в Лиге Европы.

Поединок Астана – Динамо состоится в четверг, 29 ноября. После 4 туров обе команды набрали по 8 очков и возглавляют группу K.

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