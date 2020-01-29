Стало известно, на каком матче в УПЛ впервые применят систему VAR

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов рассказал, когда в украинском первенстве официально дебютирует видеоасистент арбитра.

"После того, как Динамо и Ворскла согласовали между собой, что их встреча в 19-м туре состоится не 23 февраля, как планировалось изначально, а 22-го, можно говорить о том, что именно этот матч станет первым, историческим поединком УПЛ, на котором будет применена система VAR.

УАФ получила разрешение на использование VAR в онлайн-режиме

Как известно, Украинская ассоциация футбола полностью профинансировала внедрения системы VAR в Украине, но пока у нас есть возможность использовать ее только в одном поединке в игровой день. К слову, 23-го числа VAR будет задействована уже в матче Шахтер – Десна. В любом случае, можно говорить, что инициативу президента УАФ Андрея Павелко по внедрению VAR реализовано, украинский футбол шагает в ногу со временем", – сказал Протасов в комментарии официальному сайту УАФ.

Напомним, сейчас в УАФ есть лишь один шестиместный VAR-фургон, который будет обслуживать матчи. Специальная комиссия на каждый тур будет выбирать два поединка, в которых будет работать фургон. Главное здесь расстояние – не более 500 км между городами, где будут проходить эти матчи. Также поединки должны проходить в разные дни.

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