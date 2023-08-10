Заграницей тоже можно посмотреть матчи УПЛ. Стоимость просмотра одной игры – 2 доллара/евро.

УПЛ официально сообщила о том, что начиная с 12 августа матчи чемпионата Украины можно будет пересмотреть и за рубежом. Об этом пишет пресс-служба организации.

Где смотреть чемпионат Украины 2023/24 – официальное решение УПЛ по телепулу

Трансляции будут доступны на видеосервисе MEGOGO по системе PPV (плата за просмотр каждого матча отдельного). Стоимость просмотра одного матча составит 2 доллара/евро.

В ближайшее время аналогичный режим просмотра матчей УПЛ станет доступен и на YouTube. Также УПЛ обещает в ближайшее время предоставить возможность подписки за пределами Украины на весь пакет матчей команд, входящих в телепул. Стоимость такого пакета пока не называется.

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