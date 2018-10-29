Стало известно, когда Лунин может дебютировать за Леганес

Леганес, за который выступает Андрей Лунин, сыграет свой матч Кубка Испании против Райо Вальекано 30 октября.

Стали известны даты и время начала матчей 1/32 финала Кубка Испании. Леганес, за который играет украинец Андрей Лунин, сыграет против Райо Вальекано во вторник, 30 октября, в 21:30 по киевскому времени. Реал и Барселона проведут свои поединки 31 октября.

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Леганес – Райо Вальекано 30 октября 21:30

Сант Андреу – Атлетико 30 октября 21:30

Мелилья – Реал Мадрид 31 октября 20:30

Культураль Леонеса – Барселона 31 октября 21:30

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